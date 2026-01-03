Torna la Befana del vigile urbano | a Lanciano sorprese per i più piccoli e la discesa dalla torre civica

Il 6 gennaio, a Lanciano, torna la tradizionale Befana del vigile urbano, un evento che anima piazza Plebiscito con iniziative per bambini e adulti. A partire dalle 17, la giornata prevede sorprese per i più piccoli e un momento speciale con la discesa dalla torre civica, contribuendo a mantenere viva questa tradizione locale.

Torna anche quest'anno, nel giorno dell'Epifania, la Befana del vigile urbano a Lanciano. L'appuntamento è per martedì 6 gennaio, dalle ore 17, in piazza Plebiscito, per una giornata di festa dedicata a grandi e piccini. Ci saranno animazione, dolci per i bambini, musica e divertimento per tutta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

