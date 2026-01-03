Torna il maltempo sull' Abruzzo fino all' Epifania con nevicate anche a quote più basse | le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteorologiche indicano un ritorno del maltempo sull’Abruzzo fino all’Epifania, con nevicate anche a quote più basse. Nei prossimi giorni, in particolare domenica 4 gennaio, una vasta area di bassa pressione interesserà la regione, portando piogge diffuse e condizioni meteorologiche instabili. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per le eventuali criticità.

Torna il maltempo su Chieti e sull'Abruzzo nel corso del primo fine settimana del 2026. Stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo, infatti, nella giornata di domenica 4 gennaio, un'area di bassa pressione abbraccerà la regione, determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a.

Roccaraso in Abruzzo ieri sotto una nevicata meravigliosa ???? #neve

