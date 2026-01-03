Tonino Pieracci morto il facchino di santa Rosa | aveva 68 anni
È scomparso Antonio Pieracci, conosciuto come Tonino, il facchino di Santa Rosa. Classe 1955, residente a Vetralla, aveva 68 anni. La sua presenza e il suo impegno sono stati parte integrante delle tradizioni locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, che lo ricorda con rispetto e affetto.
È morto il facchino di santa Rosa Antonio Pieracci, per tutti Tonino. Aveva 68 anni e viveva a Vetralla. Lutto nel Sodalizio: "Ci ha lasciati stamattina (3 gennaio, ndr) dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male inesorabile che non gli ha lasciato scampo".Pieracci è stato un esempio.
