Tonino Pieracci morto il facchino di santa Rosa | aveva 68 anni

È scomparso Antonio Pieracci, conosciuto come Tonino, il facchino di Santa Rosa. Classe 1955, residente a Vetralla, aveva 68 anni. La sua presenza e il suo impegno sono stati parte integrante delle tradizioni locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, che lo ricorda con rispetto e affetto.

