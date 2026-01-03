Toninelli | Il Movimento 5 Stelle è un finto pieno e i finti pieni si esauriscono e basta

Nel dibattito politico italiano, le affermazioni di Danilo Toninelli mettono in discussione la coerenza e la credibilità del Movimento 5 Stelle. Secondo l’ex esponente del partito, il movimento rappresenterebbe un’illusione di forza che, nel tempo, rischia di esaurirsi. Questa riflessione invita a considerare le dinamiche interne e le sfide di un movimento che ha segnato profondamente la scena politica nazionale negli ultimi anni.

