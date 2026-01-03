Tonali alla Juventus | arrivano conferme lo scenario per l’estate è chiarissimo! Cosa hanno in mente Comolli e Ottolini

Le voci su un possibile trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus trovano riscontri concreti, delineando uno scenario ben definito per l’estate. Comolli e Ottolini, figure chiave nel mercato bianconero, stanno valutando le opzioni più adatte per rafforzare il reparto centrale. In questa fase, le trattative sembrano avviate verso una soluzione che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, contribuendo alla pianificazione della rosa per la nuova stagione.

Il calciomercato della Juventus non vive di improvvisazione, ma di una pianificazione chirurgica che lega le necessità dell'oggi ai sogni del domani. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha tracciato una roadmap chiarissima per il centrocampo: tappare la falla a gennaio con un'operazione low cost per preservare il "tesoretto" necessario al grande colpo estivo. I nomi sul tavolo sono due, destinati a staffettarsi idealmente nel cuore del gioco di Luciano Spalletti.

