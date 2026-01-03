Tomori di mestiere Il maestro Modric Rabiot è decisivo
In un match di calcio, ogni giocatore contribuisce con impegno e dedizione. Maignan si distingue per sicurezza tra i pali, mentre Tomori mostra solidità e capacità di reagire anche nei momenti difficili. Rabiot si conferma elemento decisivo, mentre Modric, maestro in campo, guida con esperienza. Questa analisi evidenzia il ruolo di ciascun atleta, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra per raggiungere risultati positivi.
MAIGNAN 6. Abbranca senza battere ciglio la zuccata di Adopo. Poi, routine. TOMORI 6,5. Pezze anche nei momentacci. Come consuetudine, accompagna l’azione cercando di mettere palloni in area. DE WINTER 6,5. Anticipa, imposta, tiene palla a terra e per via aerea: convinto e pulito. In più, qualche proiezione così così, ma a creare superiorità numerica. BARTESAGHI 6. Con Pavlovic influenzato diventa braccetto: il ruolo del futuro? Piede nobile, resta per lo più, comprensibilmente, abbottonato. SAELEMAEKERS 6,5. Titolarissimo, di conseguenza col serbatoio non pieno. Però svaria, cerca la giocata, anche se non con l’incisività dei giorni migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
