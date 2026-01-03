Tommy Lee Jones, attore noto a livello internazionale, ha recentemente affrontato una tragica perdita: sua figlia Victoria, di 34 anni, è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco. La notizia ha suscitato grande attenzione e cordoglio, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

L a figlia dell’attore Tommy Lee Jones, Victoria Jones, 34 anni, è stata trovata morta all’interno di un hotel di San Francisco. La polizia è stata chiamata al Fairmont Hotel, una struttura di lusso nel quartiere di Nob Hill, giovedì mattina presto intorno alle 3 del mattino. Agenti e medici hanno trovato Victoria Jones deceduta. La polizia dice che la morte non è sospetta. Sulle cause della morte sta indagando il medico legale. Victoria Jones è la figlia di Tommy Lee e dell’ex moglie Kimberlea Cloughley. Anche lei attrice come il padre, ha recitato tra gli altri in “Men in Black II”, “Le tre sepolture di Melquiades Estrada” e “One Tree Hill”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel a San Francisco

