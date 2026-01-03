Tommy Lee Jones la figlia Victoria è morta a causa della cocaina

La notizia riguarda la morte di Victoria, figlia di Tommy Lee Jones, avvenuta durante la notte di Capodanno. Secondo quanto riportato, la causa della sua scomparsa sarebbe attribuibile all'uso di cocaina. Questa rivelazione fa parte di un approfondimento pubblicato su Il Difforme, che analizza i dettagli sulla tragica vicenda e le circostanze che hanno portato alla perdita della giovane donna.

