Tombolata dell’Epifania nel centro polivalente di Noha di Galatina

La Tombolata dell’Epifania si terrà domenica 4 gennaio alle ore 17 presso il centro polivalente di Noha di Galatina, in piazza Menotti. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e divertirsi in compagnia, con premi per tutti i partecipanti. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per trascorrere un pomeriggio di socialità nel rispetto delle normative vigenti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.