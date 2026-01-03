Tombolata dell’Epifania nel centro polivalente di Noha di Galatina
La Tombolata dell’Epifania si terrà domenica 4 gennaio alle ore 17 presso il centro polivalente di Noha di Galatina, in piazza Menotti. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e divertirsi in compagnia, con premi per tutti i partecipanti. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per trascorrere un pomeriggio di socialità nel rispetto delle normative vigenti.
GALATINA - Tutto quasi pronto per la mitica Tombolata dell’Epifania 2026. Accorrete, accorrete numerosi, ricchi, simpatici e appetitosi premi vi aspettano domenica 4 gennaio, alle 17, presso il centro polivalente sito a Noha di Galatina, in piazza Menotti.Le associazioni Agorà, Abilmente Insieme. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
