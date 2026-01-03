Tomaso Montanari a Lezioni Private sul Nove | Il canone della bellezza è legato alla Storia

Il 3 gennaio alle 21:30, su Nove, Tomaso Montanari interviene a Lezioni Private, condotto da Luca Sommi. Nel corso della puntata, lo storico dell’arte analizza il rapporto tra bellezza e storia, prendendo come esempi i Bronzi di Riace e la Venere di Milo. Un’occasione per approfondire come il canone estetico sia strettamente legato al contesto storico e culturale di ciascun’opera.

Ospite di Luca Sommi in occasione della terza puntata di Lezioni Private, in onda questo sabato 3 gennaio alle 21:30 in prima serata sul canale Nove, lo storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, parla della percezione della bellezza a partire dai Bronzi di Riace e dalla Venere di Milo. Secondo il professore: "Vediamo queste opere belle perché abbiamo dominato, e le vedono belle anche altri che non appartengono a questa tradizione culturale, perché c'è stato un discorso di egemonia – spiega il docente – se i canoni estetici dei Longobardi fossero rimasti egemoni, oggi non troveremmo belle nello stesso modo queste opere".

