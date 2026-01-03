Toh Milano è la città più costosa d’Italia Prezzi record per il panino ma almeno si risparmia sul lavaggio delle camicie

Milano si conferma come la città più costosa d’Italia, secondo uno studio del Codacons basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I costi elevati riguardano vari settori, tra cui il cibo e i servizi, riflettendo una realtà economica complessa e in continua evoluzione. Questa analisi offre uno sguardo preciso sulle dinamiche del mercato e sul livello dei prezzi nella capitale economica del paese.

Milano, 3 gennaio 2025 – Sorpresa, Milano è la città più cara d’Italia. Si scherza, dato che è opinione comune e condivisa che il costo della vita all’ombra del Duomo sia ormai fuori scala, ma ora c’è anche uno studio del Codacons, basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. La classifica. Nella graduatoria stilata dall’associazione consumatori Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. La più economica è Napoli ma, se si guarda solo alla spesa alimentare, è Catanzaro a detenere il primato del risparmio, mentre a Bolzano per cibi e bevande si spende in assoluto di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

