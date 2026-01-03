Toh Milano è la città più costosa d’Italia Prezzi record per il panino ma almeno si risparmia sul lavaggio delle camicie
Milano si conferma come la città più costosa d’Italia, secondo uno studio del Codacons basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I costi elevati riguardano vari settori, tra cui il cibo e i servizi, riflettendo una realtà economica complessa e in continua evoluzione. Questa analisi offre uno sguardo preciso sulle dinamiche del mercato e sul livello dei prezzi nella capitale economica del paese.
Milano, 3 gennaio 2025 – Sorpresa, Milano è la città più cara d’Italia. Si scherza, dato che è opinione comune e condivisa che il costo della vita all’ombra del Duomo sia ormai fuori scala, ma ora c’è anche uno studio del Codacons, basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. La classifica. Nella graduatoria stilata dall’associazione consumatori Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. La più economica è Napoli ma, se si guarda solo alla spesa alimentare, è Catanzaro a detenere il primato del risparmio, mentre a Bolzano per cibi e bevande si spende in assoluto di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Seconda casa in montagna, i prezzi delle località più amate in Lombardia: la classifica dalla più costosa alla più economica
Leggi anche: La nuova mappa dei prezzi delle case: quanto si risparmia per ogni chilometro che ci si sposta dal centro
Milano conquista i turisti europei | è tra le città più cliccate; Corteo storico dei Magi 2026 | perché Milano da secoli è la città dei Tre Re Il percorso e il programma dell’Epifania.
Toh, milano! - Milano, città infinita e sfilacciata, ha dei poli di competenza e di coesione che tengono e che innovano. vita.it
Questa è la cioccolata calda più buona di Milano Ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook
Ecco le ultime immagini della giovane donna trovata morta in un cortile a #Milano. A diffondere la foto i #carabinieri perché la donna non ha ancora un nome. #Tg1 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.