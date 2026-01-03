Toccare il reale il teatro di Romeo Castellucci

Toccare il reale, il teatro di Romeo Castellucci, esplora temi di fragilità e percezione attraverso una performance che coinvolge un attore immerso in un’atmosfera di forte intensità. Vestito in modo semplice, con maglietta e calzoncini corti, il protagonista si confronta con le proprie allucinazioni e la follia, offrendo uno sguardo sobrio e profondo sulla condizione umana. Un’esperienza che invita alla riflessione senza artifici e sensazionalismi.

Un solo attore in preda a una torva follia, a una allucinata ebetudine, vestito di nero come conviene alla parte ma in maglietta e calzoncini corti che sottolineano l'aspetto infantile,

