Thorstvedt e Pellegrino finisce 1-1 il derby Sassuolo-Parma

Il match tra Sassuolo e Parma si conclude con un pareggio 1-1. I neroverdi sono passati in vantaggio, ma i crociati hanno pareggiato subito, conquistando un punto importante nella lotta per la salvezza. La sfida, giocata a Reggio Emilia, ha evidenziato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre.

Neroverdi in vantaggio ma subito ripresi dai crociati che conquistano un importante punto salvezza REGGIO EMILIA - Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Parma. Un 1-1 maturato al termine di una partita vivace, in cui entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto a caccia del bottino p.

