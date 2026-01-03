L’India ha recentemente condotto il primo test di volo del missile a lungo raggio Pinaka LRGR (Long Range Guided Rocket), una versione migliorata e guidata del sistema di razzi multipli Pinaka. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nel potenziamento delle capacità di artiglieria del paese, con potenziali implicazioni strategiche nella regione asiatica.

L’ India ha effettuato un significativo passo avanti nel potenziamento delle proprie capacità di artiglieria con il primo test di volo del Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR?120), una versione a lungo raggio e guidata del celebre sistema di razzi multipli Pinaka. Il lancio del missile, avvenuto lo scorso 29 dicembre 2025 presso l’Integrated Test Range di Chandipur, sulla costa orientale del Paese, ha dimostrato il pieno successo della nuova arma, capace di raggiungere e colpire un bersaglio a 120?km di distanza con una precisione definita “da manuale” dalle autorità indiane. Ecco che cosa sappiamo sul nuovo jolly di Delhi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Testato un missile a lungo raggio: il Pinaka indiano vola nei cieli dell'Asia

