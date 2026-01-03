Tesla frena pure nel 2025 Byd è regina dell’elettrico
Nel 2025, Tesla continua a rallentare la propria crescita, mentre Byd si afferma come leader nel settore delle auto elettriche. Un’evoluzione che riflette i cambiamenti del mercato e l’emergere di nuovi protagonisti nel panorama della mobilità sostenibile, dove la competizione si intensifica e le aziende si adattano alle nuove sfide e opportunità.
Anni fa Tesla, società fondata e guidata dall’eclettico Elon Musk, era sinonimo di auto elettrica per eccellenza. Ma negli ultimi due anni le cose sono assai cambiate e Tesla ha perso smalto e il suo primato planetario a favore della cinese Byd dopo aver chiuso il 2025 con un calo delle consegne annuali per il II anno consecutivo. Nel complesso, le vendite di Tesla nel 2025 sono calate del 9% e nel IV trimestre la diminuzioni delle vendite è stato del 16% rispetto all’anno prima. Per il Wall Street Journal, l’azienda di Musk, sta affrontando un mercato in trasformazione dopo la fine degli incentivi federali per l’acquisto di veicoli elettrici: nel III trimestre del 2025 aveva registrato una spinta inattesa grazie alla corsa degli acquirenti statunitensi a sfruttare prima della scadenza il credito d’imposta da 7. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Nel 2025 Byd ha superato Tesla nelle vendite per la prima volta
Leggi anche: Byd corre e fa mangiare la polvere anche a Tesla
BYD davanti a Tesla, la corsa elettrica cambia leader dopo anni di dominio Usa - Il gruppo cinese accelera nelle vendite mondiali mentre il marchio di Elon Musk rallenta tra concorrenza, incentivi finiti e nuove scommesse su AI e robotaxi ... ilfattoquotidiano.it
Tesla, il sorpasso di Byd: nel 2025 vendite in frenata dell’8,3% - Tesla chiude l’anno con 1,64 milioni di vetture consegnate, l’8,3% in meno rispetto all’anno scorso, la seconda frenata annuale consecutiva. ilsole24ore.com
Auto elettriche, Byd record nel 2025: 2,26 milioni di unità vendute. Ma in Cina ci sono segnali di rallentamento - Il gruppo cinese accelera sull’elettrico e dovrebbe superare abbondantemente Tesla nelle vendite globali. milanofinanza.it
A Wall Street in calo Tesla: il 2025 per la società di Elon Musk si chiude in frenata con la perdita del primato per le auto elettriche. Il Ftse 100 ha superato per la prima volta la soglia dei 10mila punti, portandosi ai massimi storici. Sull'azionario, volano i - facebook.com facebook
A Wall Street in calo Tesla: il 2025 per la società di Elon Musk si chiude in frenata. Il Ftse 100 ha superato per la prima volta la soglia dei 10mila punti La giornata dei mercati: ilsole24ore.com/art/borse-asia… #Finanza #Borse #mercati x.com
