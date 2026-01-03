Tesla frena pure nel 2025 Byd è regina dell’elettrico

Nel 2025, Tesla continua a rallentare la propria crescita, mentre Byd si afferma come leader nel settore delle auto elettriche. Un’evoluzione che riflette i cambiamenti del mercato e l’emergere di nuovi protagonisti nel panorama della mobilità sostenibile, dove la competizione si intensifica e le aziende si adattano alle nuove sfide e opportunità.

Anni fa Tesla, società fondata e guidata dall’eclettico Elon Musk, era sinonimo di auto elettrica per eccellenza. Ma negli ultimi due anni le cose sono assai cambiate e Tesla ha perso smalto e il suo primato planetario a favore della cinese Byd dopo aver chiuso il 2025 con un calo delle consegne annuali per il II anno consecutivo. Nel complesso, le vendite di Tesla nel 2025 sono calate del 9% e nel IV trimestre la diminuzioni delle vendite è stato del 16% rispetto all’anno prima. Per il Wall Street Journal, l’azienda di Musk, sta affrontando un mercato in trasformazione dopo la fine degli incentivi federali per l’acquisto di veicoli elettrici: nel III trimestre del 2025 aveva registrato una spinta inattesa grazie alla corsa degli acquirenti statunitensi a sfruttare prima della scadenza il credito d’imposta da 7. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

