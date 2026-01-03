Terrorismo investigatori high-tech della polizia nei pc di Hannoun soldi ai familiari dei kamikaze

Nella vasta indagine sul terrorismo internazionale avviata a Genova, gli investigatori hanno analizzato i computer di un’associazione palestinese, rilevando trasferimenti di fondi e comunicazioni sospette. Tra i dati emersi, un invio di due milioni di euro a Osama Alisawi e riferimenti a pagamenti ai familiari di kamikaze. La ricerca si concentra su reti finanziarie e attività online, contribuendo a chiarire i legami tra estremismo e flussi di denaro.

Gli agenti sotto copertura hanno ispezionato i computer dell'associazione palestinese. Documentato sul server l'invio di 2 milioni di euro a Osama Alisawi Nelle carte della maxi inchiesta sul terrorismo islamico internazionale partita a Genova non si fa riferimento solo alla documentazione pr. La sede legale di "La Palma" è in pieno centro città, in via Garibaldi: secondo gli investigatori della maxi inchiesta della Procura anti terrorismo e della Procura di Genova serviva per trasferire soldi ai gruppi armati in Palestina

