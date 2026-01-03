Territorio ancora più sicuro con la Control Room

Nel 2026, la Polizia Locale di Montegrotto Terme potenzierà la propria Control Room grazie a un finanziamento di 73mila euro dal Ministero degli Interni. Questo intervento garantirà un controllo del territorio più efficace e una maggiore sicurezza per la comunità, grazie all’implementazione di tecnologie avanzate e a una gestione più efficiente delle operazioni di sorveglianza. Un passo importante per rafforzare la presenza e l’efficienza delle forze di sicurezza locale.

Il controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Montegrotto Terme si prepara a fare un notevole salto di qualità nel 2026 grazie al potenziamento delle funzioni dell'innovativa Control Room che avverrà grazie a un finanziamento di 73mila euro del Ministero degli Interni nell'ambito.

