Terribile incidente il famoso chef si schianta contro un muro | morte orribile

Un grave incidente stradale ha coinvolto il noto chef Angelo Maggio, 59 anni, nel Salento. L’incidente si è concluso tragicamente con la morte dell’uomo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha causato grande cordoglio nella comunità locale.

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Angelo Maggio, chef di 59 anni molto conosciuto nel Salento. L’uomo stava rientrando a casa dopo il lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura. L’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto a secco, rendendo inutili i successivi tentativi di soccorso. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al cuoco pugliese. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso. La notizia ha iniziato a circolare nelle ore successive, suscitando sgomento tra colleghi, amici e conoscenti che ne ricordano la professionalità e il carattere riservato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

