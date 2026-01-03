Terremoto di magnitudo 6.5 in Messico | evacuati diversi edifici
Il 2 gennaio 2026 alle 7:58 ora locale (14:58 italiane), lo Stato di Guerrero in Messico è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.5. L’evento ha causato l’evacuazione di diversi edifici nella zona. Si stanno ancora raccogliendo informazioni sulle eventuali conseguenze e sui danni riportati.
Ieri, 2 gennaio 2026z alle 7:58 -14:58 italiane- si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5 nello Stato di Guerrero, nel sud del Messico. L’ USGS, l’agenzia statunitense che monitora i fenomeni sismici, ha individuato l’epicentro in una zona montuosa, a una novantina di chilometri a est di Acapulco; l’ipocentro si trovava invece a una profondità di trentacinque chilometri. Il sisma ha provocato diverse frane e si è avvertito in varie zone del Paese, compresa Città del Messico, dov’è immediatamente scattato l’allarme. La presidente del governo della capitale, Clara Brugada, ha fatto sapere che in città sarebbero stati segnalati dodici feriti; un uomo, inoltre, sarebbe morto mentre stava uscendo di casa, in seguito all’allerta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Paura ad Avellino per una scossa di terremoto: magnitudo 3.6, edifici pubblici evacuati
Leggi anche: Messico, terremoto di magnitudo 6,5
Messico: 1 morto e 12 feriti in terremoto di magnitudo 6,5, no gravi danni; Terremoto di magnitudo 6,5 colpisce Città del Messico; Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 6,5 a Guerrero; Messico, terremoto di magnitudo 6,5: colpita anche la capitale.
Terremoto Messico, le onde improvvise in acqua a Guerrero nella laguna di Acapulco - Una violenta scossa di terremoto ha scosso il sud del Messico all’alba del 2 gennaio 2026, almeno due persone sono morte per il terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito lo ... ilmessaggero.it
In Messico almeno due morti per il terremoto nella capitale: i video della scossa - Nelle immagini si vedono automobili parcheggiate che ondeggiano, così come la Colonna dell'indipendenza a Mexico City, poi un ragazzo che si allena e che scappa dopo l'allarme ... msn.com
Terremoto di magnitudo 6.5 in Messico: evacuati diversi edifici - 5 in Messico: evacuati diversi edifici proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
Il presidente Sheinbaum evacua a metà conferenza stampa mentre un terremoto di magnitudo 6.5 colp...
Nuova scossa di terremoto alle ore 23:02, questa volta sull'alto Appennino bolognese, di magnitudo 3.1 a circa 9 km di profondità. La scossa e' stata registrata nell'area di Castel di Casio, Sambuca Pistoiese, Camugnano e Castiglione dei Pepoli. Alle ore 00:2 - facebook.com facebook
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 3.3 e 3.8 ore 20:53 IT del 02-01-2026, prov/zona Arezzo #INGV_44888382 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.