Terremoto di magnitudo 6.5 in Messico | evacuati diversi edifici

Il 2 gennaio 2026 alle 7:58 ora locale (14:58 italiane), lo Stato di Guerrero in Messico è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.5. L’evento ha causato l’evacuazione di diversi edifici nella zona. Si stanno ancora raccogliendo informazioni sulle eventuali conseguenze e sui danni riportati.

Ieri, 2 gennaio 2026z alle 7:58 -14:58 italiane- si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5 nello Stato di Guerrero, nel sud del Messico. L’ USGS, l’agenzia statunitense che monitora i fenomeni sismici, ha individuato l’epicentro in una zona montuosa, a una novantina di chilometri a est di Acapulco; l’ipocentro si trovava invece a una profondità di trentacinque chilometri. Il sisma ha provocato diverse frane e si è avvertito in varie zone del Paese, compresa Città del Messico, dov’è immediatamente scattato l’allarme. La presidente del governo della capitale, Clara Brugada, ha fatto sapere che in città sarebbero stati segnalati dodici feriti; un uomo, inoltre, sarebbe morto mentre stava uscendo di casa, in seguito all’allerta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

