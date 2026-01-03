Terremoto catastrofico! Ci sono morti
Un terremoto di grande intensità ha colpito l’area, causando danni e purtroppo anche delle vittime. Le autorità stanno intervenendo per valutare la situazione e prestare soccorso alle persone coinvolte. La comunità si trova ora ad affrontare le conseguenze di questo evento naturale, mentre si cerca di ricostruire e garantire la sicurezza di tutti.
Il silenzio del mattino è stato squarciato da un boato profondo, un suono cupo che sembrava provenire dalle viscere stesse del terreno. In un istante, gli oggetti sugli scaffali hanno iniziato a danzare pericolosamente e le pareti hanno emesso scricchiolii sinistri, quasi fossero lamenti di giganti stanchi. La gente si è riversata in strada con il cuore in gola, cercando protezione sotto i portoni o in spazi aperti, mentre il suolo continuava a ondulare violentemente sotto i piedi. Tra le grida di avvertimento e il suono delle sirene che iniziavano a riecheggiare nell’aria, la polvere si alzava dai cornicioni lesionati, segnando l’inizio di una giornata che avrebbe cambiato per sempre la vita di molte famiglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto in Messico, due morti e 546 repliche - Almeno due persone sono morte per il terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito lo Stato messicano di Guerrero, con epicentro nell'area di San Marcos, ma avvertito con forza anche a Città del Messico. ansa.it
Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.3 nel nord del Paese: decine di morti e feriti - Come comunicato dal portavoce del ministero della Salute pubblica, Sharafat Zaman, è salito ad almeno 20 morti e 320 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6. blitzquotidiano.it
Afghanistan: terremoto di magnitudo 6,3, centinaia tra morti e feriti in regione di Mazar-i-Sharif - I servizi di emergenza sono al lavoro ma il Paese, frequentemente scosso da ... it.euronews.com
Every Catastrophic Event in History Explained (And How Humans Responded to Them)
