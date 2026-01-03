Terremoto | Anghiari Sansepolcro e Casentino colpiti da scosse prima dell’alba Lo sciame sismico dura da giorni

Nelle prime ore del mattino, le zone di Anghiari, Sansepolcro e dell'Alto Casentino sono state interessate da alcune scosse sismiche, continuando uno sciame che dura da diversi giorni. La regione, situata nella provincia di Arezzo, registra un'attività sismica che preoccupa residenti e autorità locali, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Lo sciame sismico che da giorni interessa la Valtiberina e l'area dell'Alto Casentino, in provincia di Arezzo. Nelle prime ore di oggi, sabato 3 gennaio 2026, una nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ad Anghiari, soprattutto da chi risiede ai piani più alti degli edifici

Terremoti: sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino, nuova scossa avvertita ad Anghiari - Arezzo, 3 gennaio 2026 – La sequenza di scosse era stata preceduta, nella serata di venerdì 2 gennaio, da un terremoto più intenso: alle 20. lanazione.it

Terremoto oggi in Toscana, 29 dicembre, scossa di M 2.6 in provincia di Arezzo – Dati INGV - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 29 dicembre 2025 ... centrometeoitaliano.it

Mappe effetti #terremoto zona 5 km NE #Anghiari ( #AR) del 03-01-2026 04:38:14 ML: 2.6 x.com

#terremoto Il primo evento nel pomeriggio di Santo Stefano: epicentri tra i comuni di Anghiari e Sansepolcro, al confine con l’Umbria #ilmamilio - facebook.com facebook

