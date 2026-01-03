Terremoto | Anghiari Sansepolcro e Casentino colpiti da scosse prima dell’alba Lo sciame sismico dura da giorni

Nelle prime ore del mattino, le zone di Anghiari, Sansepolcro e dell'Alto Casentino sono state interessate da alcune scosse sismiche, continuando uno sciame che dura da diversi giorni. La regione, situata nella provincia di Arezzo, registra un'attività sismica che preoccupa residenti e autorità locali, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Lo sciame sismico che da giorni interessa la Valtiberina e l'area dell'Alto Casentino, in provincia di Arezzo. Nelle prime ore di oggi, sabato 3 gennaio 2026, una nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ad Anghiari, soprattutto da chi risiede ai piani più alti degli edifici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

