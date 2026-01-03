Terracina bracconieri nel Parco Regionale Naturale | scattano le denunce

Nelle ultime settimane, i Carabinieri Forestali di Latina hanno condotto un’operazione nel Parco Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, denunciando due persone sorprese mentre praticavano bracconaggio. Gli agenti, con un lungo appostamento tra la vegetazione protetta di Terracina, hanno sequestrato armi semiautomatiche e denunciato gli autori per aver illegalmente catturato uccelli selvatici. L’intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela

Terracina, 3 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, a seguito di un servizio mirato a reprimere atti di bracconaggio perpetrati all’interno del Parco Regionale Naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, sorprendevano, attraverso un lungo appostamento nelle fitta vegetazione sita nel versante protetto delle località di Campo SorianoValle Fasana, quest’ultima ricadente nel territorio del Comune di Terracina, due bracconieri intenti ad esercitare la caccia, muniti di fucili semiautomatici calibro 20, nei confronti di avifauna selvatica ( merli e tordi) che si rifugiano in tale area protetta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Blitz contro i bracconieri: scattano denunce e sequestri Leggi anche: Torre Guaceto: fermati bracconieri Riserva naturale protetta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terracina, bracconieri nel Parco Regionale Naturale: scattano le denunce - Terracina, 3 gennaio 2025 – Nei giorni scorsi militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, a seguito di un servizio mirato a reprimere atti di bracconaggio perpetrati ... ilfaroonline.it

Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, sorpresi due bracconieri: sequestrati fucili e munizioni - Bracconaggio nel Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi: i Carabinieri Forestali sorprendono due cacciatori tra Campo Soriano e Valle Fasana. latinaquotidiano.it

Bracconieri nel parco sparavano sulle teste di braccianti al lavoro - MASSAFRA – Sono andati a caccia in un’area protetta del Parco Naturale Regionale 'Terra delle Gravine', in località 'Gravina di Colombato', sparando a ridosso di un terreno coltivato a vigneto, dove ... lagazzettadelmezzogiorno.it

TERRACINA. I carabinieri Forestali sorprendono due bracconieri nel Parco dei Monti Ausoni, denunciati e sequestrati fucili e munizioni. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.