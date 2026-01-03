Terni trittico di appuntamenti per il ‘Presepe Vivente’ | La speranza si fa carne e ogni cuore ritrova la sua strada

A Terni, la quinta edizione del ‘Presepe Vivente’ al parco Le Grazie si conclude con tre appuntamenti, programmati per domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio alle 17, 18 e 19. Un’occasione per rivivere la tradizione natalizia e riflettere sul significato di speranza e rinascita in un percorso che coinvolge tutta la comunità.

