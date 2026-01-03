Terni trittico di appuntamenti per il ‘Presepe Vivente’ | La speranza si fa carne e ogni cuore ritrova la sua strada
A Terni, la quinta edizione del ‘Presepe Vivente’ al parco Le Grazie si conclude con tre appuntamenti, programmati per domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio alle 17, 18 e 19. Un’occasione per rivivere la tradizione natalizia e riflettere sul significato di speranza e rinascita in un percorso che coinvolge tutta la comunità.
La quinta edizione del ‘Presepe Vivente’ al parco Le Grazie vive il suo trittico conclusivo. Domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio infatti sono previsti gli appuntamenti in altrettanti orari distinti (17,18 e 19). Ad organizzare la rappresentazione la Confraternita di San Giuseppe e San. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, gli appuntamenti del 6 gennaio per festeggiare l'arrivo della befana - Lunedì 6 gennaio si svolge la 41esima edizione della “corsa della Befana” con ritrovo a Piazza Solferino per un tracciato che si snoderà lungo le vie del centro. ilmessaggero.it
