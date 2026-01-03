Terni ruba prodotti in un esercizio commerciale di Corso Tacito | fermato e denunciato
A Terni, un uomo è stato fermato e denunciato dopo aver oltrepassato le casse di un negozio di Corso Tacito senza pagare, occultando due confezioni di prodotti per l’igiene personale. L’intervento delle forze dell’ordine ha prevenuto il proseguimento dell’atto illecito, sottolineando l’attenzione alle norme di sicurezza e rispetto delle regole nella zona commerciale.
Aveva oltrepassato le casse senza pagare, occultando due confezioni di prodotti per l’igiene personale. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio in un esercizio commerciale di Corso Tacito. I poliziotti sono giunti sul posto, a seguito di una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
