Teatro Petruzzelli nuovo record di abbonamenti | superata quota 2.660

Il Teatro Petruzzelli di Bari registra un nuovo record di abbonamenti, con 2.668 sottoscrizioni. Questo risultato supera le cifre dello scorso anno, che si attestavano a 2.654, e rappresenta un incremento rispetto al 2025. La crescita degli abbonati testimonia l'interesse crescente del pubblico verso la stagione teatrale e culturale in corso, confermando l'importanza del teatro come punto di riferimento artistico nella regione.

Gli abbonati sono già 2.668, un dato che supera i numeri del 2024 (2.654), e segna un netto incremento rispetto al 2025 (2.486). Il Teatro Petruzzelli registra un nuovo record di abbonamenti, superando il precedente primato storico.In fila per abbonarsiL'apprezzamento per il cartellone della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Successo al Teatro Petruzzelli di Bari per il Capodanno solidale della Nuova Fiera del Levante; Scaletta Claudio Baglioni a Bari 29/12/2025.

Brunori Sas porta in teatro «canzoni e monologhi»: nuovo tour nel 2026, gran finale a Bari al Petruzzelli - Dopo un anno ricco di riconoscimenti e nuovi traguardi, Dario Brunori annuncia il ritorno nei teatri con Tuttobrunori – Canzoni e monologhi, la tournée prodotta da Vivo Concerti che prenderà il via ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Petruzzelli, manifestazione interesse per nomina sovrintendente - Si è insediato il nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Petruzzelli che ha deciso l'apertura delle manifestazioni di interesse per la nomina del nuovo sovrintendente. ansa.it

Al teatro Petruzzelli di Bari è l’ora delle nomine: a settembre in arrivo il sovrintendente - Fondazione teatro Petruzzelli, tutti in attesa del nuovo sovrintendente, il cui nome con ogni probabilità sarà reso noto a settembre subito dopo l'insediamento ufficiale del consiglio di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Giovedì 1° gennaio al Teatro Petruzzelli di Bari, si è tenuto il Capodanno solidale organizzato da Nuova Fiera del Levante a favore dell'Unicef, durante il quale è stato proposto... Leggi l'articolo - facebook.com facebook