Tasse ferme e più servizi Approvato il bilancio 2026-2028

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando tasse ferme e ampliamenti dei servizi. La giunta, guidata dal sindaco Enrico Spighi, ha evidenziato un bilancio in buona salute, con equilibrio tra entrate e uscite, e un risultato di amministrazione stimato a 3 milioni di euro. Questa decisione garantisce stabilità finanziaria e continuità nelle attività comunali per il prossimo triennio.

"L'ultimo consiglio del 2025 è stato anche l'occasione per misurare il nostro bilancio comunale". Lo dice la giunta, presieduta dal sindaco Enrico Spighi, che poi sottolinea: "La maggioranza ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, che si presenta in ottimo stato di salute, con un perfetto equilibrio tra parte corrente e parte capitale e un risultato di amministrazione presunto pari a 3.619.222 euro. Una gestione oculata, precisa e responsabile che ci ha consentito di mantenere tutti i servizi rivolti alla cittadinanza anche per il 2026, riuscendo allo stesso tempo a lasciare invariata la pressione fiscale, in un periodo in cui cittadini e famiglie sono spesso chiamati a sostenere aumenti e sacrifici".

