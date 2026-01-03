Tarquinia festeggia l’Epifania con Corri per la Befana

Il 6 gennaio 2026, Tarquinia ospiterà la tradizionale manifestazione “Corri per la Befana” nel centro storico. Questa iniziativa, giunta alla sua trentunesima edizione, unisce sport e solidarietà, coinvolgendo bambini e famiglie in una mattinata dedicata alla tradizione dell’Epifania. L’evento rappresenta un’occasione per vivere un momento di condivisione e di festa nel rispetto delle tradizioni locali.

Tarquinia, 3 gennaio 2026 – Martedì 6 gennaio 2026, il centro storico di Tarquinia si animerà con “ Corri per la Befana”, la tradizionale manifestazione dedicata ai più piccoli che da oltre tre decenni unisce sport e solidarietà nella mattinata dell’Epifania. L’appuntamento è fissato per le 10,30 a piazza Giacomo Matteotti, dove si terranno le iscrizioni alla corsa non competitiva riservata ai bambini da 0 a 12 anni. La partenza è prevista alle 11,30, con un percorso attraverso le suggestive vie del centro storico. L’evento, organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con l’Atletica ‘90 Tarquinia, rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport, l’aggregazione sociale e lo spirito di comunità tra le giovani generazioni, in un’atmosfera di festa e condivisione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Corri per la Befana 2026 Leggi anche: Tradizionale appuntamento dell'Epifania a Riva Trigoso con la Befana del Bagnun La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tarquinia festeggia l’Epifania con “Corri per la Befana” - Il 6 gennaio la corsa non competitiva per bambini da 0 a 12 anni. ilfaroonline.it

