Tari al gruppo Marinelli maxi-stangata | Un milione e 200mila euro

A Pesaro, la famiglia Marinelli, proprietaria di aziende nel settore delle cucine e della componentistica, ha ricevuto una multa comunale di circa 1,2 milioni di euro per la tassa sui rifiuti (TARI). Questa ingente somma rappresenta una delle sanzioni più alte applicate di recente, sollevando discussioni sui criteri di calcolo e sulla gestione delle tariffe comunali. La vicenda evidenzia le difficoltà e le conseguenze di una tassazione che coinvolge imprese di rilevanza locale.

Pesaro,3 gennaio 2026 – Tari: si bussa a denari. E in maniera pesante. In qualche caso la stangata è anche molto grossa, perché la famiglia Marinelli, che raggruppa sia la fabbrica delle cucine sia quella della componentistica, si è vista recapitare dall’amministrazione comunale una multa per un milione e 200mila euro complessivi. La contestazione riguarda il pagamento della Tari e cioè la tassa per lo smaltimento rifiuti. Una situazione che arriva con le fabbriche chiuse e quindi con la quasi totalità del personale, anche amministrativo, in ferie. Ma è scattato l’allarme, visto che si è di fronte ad un tema caldo, anche all’interno di Confindustria perché il presidente Massimo Cecchini ha messo nel conto una riunione, proprio sull’argomento Tari, per il 7 gennaio e cioè fra qualche giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

