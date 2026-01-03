tar anticipa chiusura della caccia in veneto per quattro specie

Il Tar del Veneto ha deciso di anticipare la chiusura della stagione di caccia per quattro specie, rispondendo alle richieste del settore ambientalista. Questa decisione segna un cambiamento nella gestione della fauna selvatica nella regione, introducendo nuove misure di tutela. La modifica entrerà in vigore nel 2026, riflettendo un’attenzione crescente alla conservazione delle specie e alla sostenibilità delle attività venatorie.

Il 2026 si è aperto con una novità nella gestione della fauna selvatica in Veneto. Il Tar ha infatti accolto le istanze del mondo ambientalista. Il presidente della quarta sezione del tribunale amministrativo Massimo Zampicinini ha firmato un decreto cautelare disponendo la chiusura anticipata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

