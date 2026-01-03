Talenti uomini numeri tecnologia Perché è difficile combattere la Cina

Nel volume di Aresu vengono analizzati i principali protagonisti e lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale, uno dei settori chiave nel confronto tra Stati Uniti e Cina. Attraverso dati, figure e tecnologie, si approfondisce il perché di questa complessa sfida, evidenziando le dinamiche che rendono difficile competere con il gigante asiatico nel campo dell’innovazione digitale.

Nel libro di Aresu i nomi degli artefici dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale che segna uno dei terreni di scontro tra Usa e Pechino. In cui il Dragone ha un vantaggio nascosto: il 50% dei tecnici di tutto il mondo. Annabel Yao è la figlia di secondo letto di Ren Zhengfei, nata nel 1998. Conosciuta come la «seconda principessa di Huawei» per distinguerla dalla sorellastra Meng Wanzhou, coinvolta direttamente nella gestione finanziaria dell'azienda, ha vissuto una giovinezza di privilegi, tra gli studi di musica e pittura tradizionale e la pratica della danza classica, arrivando a interpretare ruoli da protagonista in produzioni come «Il lago dei cigni» al Shanghai Grand Theatre a soli quindici anni.

