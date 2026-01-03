Tajani arriva l’annuncio sugli italiani coinvolti | cosa succede
A seguito della tragedia di Crans-Montana, si attendono aggiornamenti ufficiali riguardo agli italiani coinvolti. Le autorità stanno lavorando per identificare le vittime e fornire informazioni precise. In questo momento, l’attenzione è rivolta alle operazioni di ricostruzione e alle comunicazioni ufficiali, con l’obiettivo di offrire chiarezza e supporto alle famiglie interessate.
– All’indomani della tragedia di Crans-Montana, mentre il bilancio resta ancora in evoluzione, l’attenzione è tutta concentrata sull’identificazione delle vittime. In collegamento con l’edizione straordinaria del Tg2, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che le autorità svizzere hanno identificato sei cadaveri e che, al momento, non risultano cittadini italiani tra questi. Una precisazione accompagnata però dalla cautela: «Aspettiamo di avere conferme su eventuali vittime italiane, cosa da non escludere». 🔗 Leggi su Tvzap.it
