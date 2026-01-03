Il tabellone WTA Auckland 2026 si arricchisce con la presenza di Venus Williams e Elisabetta Cocciaretto. L’appuntamento, in programma dal 1956, rappresenta uno dei tornei più storici e consolidati del circuito femminile. La manifestazione continua a evolversi, offrendo un’occasione importante per le giocatrici di confrontarsi in un contesto di grande tradizione e prestigio, confermandosi come uno degli eventi di riferimento nel calendario WTA.

Continua a rinnovarsi uno degli appuntamenti più tradizionali della storia in quota WTA, quello di Auckland: si tratta di un appuntamento che non manca dal 1956 e che ha visto gareggiare (e vincere) diverse campionesse Slam. Tra queste, nel 2015, una che non vuole arrendersi e resta ancora sui campi nel tentativo di offrire ancora qualcosa al grande pubblico. Il nome, chiaramente, è quello di Venus Williams, che ha anche ricevuto una wild card per gli Australian Open. Per lei c’è subito la polacca Magda Linette, contro la quale peraltro due precedenti, entrambi favorevoli all’americana, ci sono anche e risalgono nell’uno e nell’altro caso al 2016. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Auckland 2026: c’è Venus Williams con Cocciaretto dalle sue parti

Leggi anche: Venus Williams non si arrende: wild card per il WTA di Auckland a 45 anni

Leggi anche: WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza per scalare la classifica mondiale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

WTA Brisbane su , 7 Top 10 al via: il tabellone; Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026: tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio; Boulter si rivolge all’ex allenatore della Sharapova, Joyce; Tennis, dove giocheranno le italiane nei primi tornei WTA del 2026.

Tabellone WTA Auckland 2026: c’è Venus Williams con Cocciaretto dalle sue parti - Continua a rinnovarsi uno degli appuntamenti più tradizionali della storia in quota WTA, quello di Auckland: si tratta di un appuntamento che non manca ... oasport.it