tabaccaia aggredita alla barca arrestati i giovani rapinatori

Due giovani bolognesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato una tabaccheria nella zona Barca, aggredendo la titolare e sottraendo il denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di fermare i responsabili e di mettere fine all’episodio di criminalità.

Avevano messo a segno un colpo in una tabaccheria in zona Barca, asportando il fondo cassa e aggredendo la titolare dell’attività, scaraventandola per terra e poi contro il muro: arrestati due bolognesi di 22 e 21 anni. Sono finiti in manette, poco dopo due settimane dai fatti, i due presunti autori di una rapina avvenuta il 13 novembre scorso in via della Barca. Dove due giovani avevano fatto irruzione nel pieno del pomeriggio, intorno alle 15.30, con il volto coperto. Entrati nel piccolo negozio, i due si erano velocemente introdotti dietro al bancone, rubando 680 euro in contanti e malmenando la proprietaria, una donna di 76 anni, che aveva subito sporto denuncia al commissariato di polizia Santa Viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

