Svizzera1 a Niguarda2 intrasportabili

Oggi all'ospedale Niguarda di Milano è prevista l’arrivo di Sofia, 15 anni, l’unica sopravvissuta all’incendio avvenuto in Svizzera. La giovane verrà trasferita dall’unità di trasporto in condizioni che saranno valutate nelle prossime ore. La notizia sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo e della collaborazione tra le strutture sanitarie per garantire assistenza adeguata ai pazienti coinvolti.

11.42 All'ospedale Niguarda di Milano oggi è previsto l'arrivo di un sola paziente sopravvissuta all'incendio in Svizzera: Sofia, 15 anni. Gli altri due ragazzi italiani non sono ancora trasportabili. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia, Bertolaso. Sofia viene dall'ospedale di Losanna. E' l'ottava paziente al Niguarda. Altri "due ragazzi gravi, non ancora identificati, sono al Centro ustioni di Zurigo. Forse sono italiani:lo dirà il Dna. Hanno il volto coperto dalle medicazioni e sono intubati e non possono parlare", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

