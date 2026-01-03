Svizzera | Parigi ' 16 francesi feriti e 9 dispersi a Crans-Montana'
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio ha coinvolto un bar, causando il ferimento di sedici persone e la scomparsa di nove individui. Il Ministero degli Affari Esteri francese ha fornito un aggiornamento sulla situazione, evidenziando la gravità dell’incidente e le operazioni di ricerca in corso. Restano da chiarire le cause dell’incendio e le circostanze dei dispersi.
Parigi, 3 gen. (AdnkronosAfp) - Sedici francesi sono rimasti feriti nell'incendio di un bar durante la notte di Capodanno a Crans-Montana e nove risultano ancora dispersi, secondo un nuovo bilancio comunicato dal Ministero degli Affari Esteri. Ieri le autorità svizzere avevano parlato della presenza di 14 francesi tra i 113 feriti identificati. Il Quai d'Orsay aveva finora segnalato otto cittadini dispersi. Sono in corso le operazioni di identificazione di 40 persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
