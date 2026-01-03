Svizzera | Parigi ' 16 francesi feriti e 9 dispersi a Crans-Montana'

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio ha coinvolto un bar, causando il ferimento di sedici persone e la scomparsa di nove individui. Il Ministero degli Affari Esteri francese ha fornito un aggiornamento sulla situazione, evidenziando la gravità dell’incidente e le operazioni di ricerca in corso. Restano da chiarire le cause dell’incendio e le circostanze dei dispersi.

E la Svizzera si prepara a un’invasione francese - Le ultime esercitazioni militari di Ginevra hanno ipotizzato un attacco della Francia, prostrata dalla crisi economica e divisa in piccoli Stati anarchici La Svizzera non va in guerra da circa ... panorama.it

Accadde Oggi 10.12.1955 Josemaría conclude il viaggio per promuovere l'attività apostolica dell’Opus Dei in Europa, passando per diverse città: Roma, Milano, Svizzera, Ars, Parigi, Chartres, Lisieux, Rouen, Lille, Bruges, Lovanio, L'Aia, Amsterdam, Colonia, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.