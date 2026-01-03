Svizzera indagati due gestori locale
La Procura cantonale di Crans-Montana ha iscritto nel registro degli indagati i due gestori francesi di un locale coinvolto nella strage di Capodanno. L’indagine mira a chiarire le responsabilità legate all’evento avvenuto nel locale del resort svizzero, nell’ambito di un procedimento giudiziario ancora in corso.
18.10 I due proprietari francesi del locale a Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno sono stati iscritti dalla Procura cantonale nel registro degli indagati. Lo riferiscono le autorità svizzere. Jacques Moretti e Jessica Moretti "sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali e incendio per negligenza", hanno spiegato la polizia e i procuratori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
