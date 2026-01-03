Svizzera | Crans-Montana identificati corpi di 4 cittadini svizzeri tra cui 2 minorenni

Sono stati identificati e consegnati alle famiglie i corpi di quattro cittadini svizzeri, tra cui due minorenni, deceduti nell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e garantire la sicurezza nella zona.

Berna, 3 gen. (AdnkronosAfp) - I corpi di quattro svizzeri, tra cui due minorenni, deceduti la notte di Capodanno nell'incendio del bar Le Constellation nella località svizzera di Crans-Montana, sono stati identificati e consegnati alle loro famiglie. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese. Dopo questa tragedia che ha causato almeno 40 morti e 119 feriti, ha scritto la polizia in un comunicato, "l'importante lavoro di identificazione" condotto "dalla polizia cantonale vallesana, dal DVI (Disaster Victim Identification) e dall'Istituto di medicina legale ha permesso di identificare, in questa fase, due donne svizzere di 21 e 16 anni e due uomini svizzeri di 18 e 16 anni".

