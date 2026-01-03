Attenti alla retorica che ci ha avvolti dopo la strage dei ragazzi del Capodanno in Svizzera: oggi siamo tristi per quelle morti, ma compiaciuti che ci dicano che in Italia non sarebbe potuto succedere. Io non ci credo. Anzi, vedere la Svizzera per quello che è, anziché indignarci, dovrebbe farci comprendere che a parole l'Occidente è il più avanzato del mondo ma, di fatto, se la racconta. E credere davvero che il Paese dei Rolex e di Guglielmo Tell arrampicato sulle Alpi, diviso in cantoni di culture diverse, entrato nella mitologia dell'Ovest solo perché non ci interessa davvero quando non si parla di finanza e di banche, sia il paradiso mostra solo quanto siamo creduloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svizzera all'italiana

Leggi anche: Cassis: "Senza la lingua italiana la Svizzera non esisterebbe"

Leggi anche: Cassis: "Senza la lingua italiana la Svizzera non esisterebbe"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tragedia in Svizzera, il Presidente Meloni in costante contatto con il Ministro Tajani e con il Capo della Protezione Civile Ciciliano; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Alla scoperta delle vie storiche della Svizzera italiana; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.

Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana: giocava a golf e viveva a Dubai. Lo zio frena: «Aspettiamo il Dna» - Montana, in Svizzera, è Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con ... leggo.it