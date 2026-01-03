Sviluppo le previsioni della Cgia | nel 2026 Calabria ultima in coda la Sicilia
Secondo le previsioni della Cgia, nel 2026 la Calabria si posizionerà all'ultimo posto tra le regioni italiane in termini di sviluppo, seguita dalla Sicilia. Dopo un 2025 in cui il progresso nazionale è stato guidato principalmente dal Veneto, l’Emilia Romagna si confermerà come principale motore di crescita, con una previsione di aumento dello 0,86% rispetto al 2025. Questi dati evidenziano le differenze regionali nel panorama economico italiano.
Se a livello regionale nel 2025 lo sviluppo italiano è stato trainato principalmente dal Veneto (+0,66% sul 2024), per il 2026 si prevede che la locomotiva sarà l'Emilia Romagna (+0,86 sul 2025). Seguono Lazio (+0,78), Piemonte (+0,74), Friuli Venezia Giulia e Lombardia (entrambe con +0,73). In coda Sicilia (+0,28%), Basilicata (+0,25) e, maglia nera, la Calabria (+0,24). Lo rileva la Cgia. La prospettiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Qualità della vita 2025: Milano prima, Caltanissetta ultima. Tutti i dati su Sicilia e Calabria
Leggi anche: “Il Ponte sullo Stretto non si ferma”: la Lega rilancia su occupazione e sviluppo per Sicilia e Calabria
La previsione del prodotto interno lordo per il 2026, Trento solo 81esima nella classifica provinciale; Pil 2026, Trento solo all'81esimo posto fra le province italiane.
Sviluppo, le previsioni della Cgia: nel 2026 Calabria ultima, in coda la Sicilia - Emilia Romagna al top, "strappa" la guida del paese al Veneto. msn.com
CGIA – MESTRE * STIME PIL 2026: «AL TOP EMILIA ROMAGNA, POI LAZIO PIEMONTE E FVG / TRENTO ALL’81MO POSTO, BOLZANO AL 63MO» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// NEL 2026 IL PIL SUPERA I 2. agenziagiornalisticaopinione.it
Pil, l’Emilia-Romagna sarà la locomotiva d’Italia nel 2026: sul podio Lazio e Piemonte - Il Pil nazionale in termini nominali dovrebbe superare i i 2. corriere.it
Previsioni per Colleferro (RM) - domani [03/01/2026] Analisi generale: principio di sviluppo di una vasta area depressionaria che interesserà il Mediterraneo nei prossimi giorni, per il contrasto tra aria molto fredda sull’Europa centro-settentrionale e aria molto - facebook.com facebook
CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA APPROVA BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, MELODIA (FRATELLI D’ITALIA): PIÙ RISORSE PER POLITICHE SOCIALI, MOBILITÀ E SVILUPPO, SEGNALE CONCRETO DI BUON GOVERNO” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.