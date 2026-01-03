Sviluppo le previsioni della Cgia | nel 2026 Calabria ultima in coda la Sicilia

Secondo le previsioni della Cgia, nel 2026 la Calabria si posizionerà all'ultimo posto tra le regioni italiane in termini di sviluppo, seguita dalla Sicilia. Dopo un 2025 in cui il progresso nazionale è stato guidato principalmente dal Veneto, l’Emilia Romagna si confermerà come principale motore di crescita, con una previsione di aumento dello 0,86% rispetto al 2025. Questi dati evidenziano le differenze regionali nel panorama economico italiano.

Se a livello regionale nel 2025 lo sviluppo italiano è stato trainato principalmente dal Veneto (+0,66% sul 2024), per il 2026 si prevede che la locomotiva sarà l'Emilia Romagna (+0,86 sul 2025). Seguono Lazio (+0,78), Piemonte (+0,74), Friuli Venezia Giulia e Lombardia (entrambe con +0,73). In coda Sicilia (+0,28%), Basilicata (+0,25) e, maglia nera, la Calabria (+0,24). Lo rileva la Cgia. La prospettiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

