Sviluppo e coesione i numeri della Regione | Avviati 270 progetti c' è anche il termovalorizzatore di Catania

La Regione Siciliana ha avviato 270 progetti nel quadro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa già di 210,6 milioni di euro a circa un anno dall'inizio. Tra gli interventi, spicca anche il progetto del termovalorizzatore di Catania, segnando un passo importante per lo sviluppo e la coesione territoriale della regione.

La Regione Siciliana accelera sull'attuazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa effettiva che, a un anno circa dall'avvio del programma, ha già raggiunto quota 210,6 milioni di euro. In base ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, sono 270 i progetti già avviati per un.

