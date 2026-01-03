Aggiornamenti sull’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 3 gennaio 2026. La combinazione vincente può portare un montepremi di oltre 100 milioni di euro. Segui in tempo reale i numeri estratti e le ultime novità direttamente su questa pagina, a partire dalle ore 20.

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 3 gennaio 2026. La sestina vincente vale un montepremi di 100 milioni e 500mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ ultimo 6 è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. Quote. Lotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi sabato 3 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

