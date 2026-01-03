Superenalotto estratti numeri della combinazione vincente di oggi 3 gennaio

Ecco i numeri estratti oggi, sabato 3 gennaio, nel concorso del Superenalotto: 16, 30, 32, 43, 68 e 76. Questi sono i numeri vincenti della combinazione di questa estrazione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare i canali ufficiali.

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, sabato 3 gennaio, del Superenalotto: 16, 30, 32, 43, 68, 76. Numero Jolly: 36. Numero SuperStar: 58. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi. Centrati invece cinque '5', che vincono 39.528,88 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 101,2 milioni di .

