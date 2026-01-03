Suocera e nuora morte Due feretri in chiesa | Unite fino alla fine Ora vi vegliano dall’alto

Lunedì pomeriggio, nella chiesa della Vergine, si sono svolti i funerali di Liliana Podestà e Laura Mecheri, vittime di un tragico incidente avvenuto a Lo Sperone. La famiglia e i presenti hanno reso omaggio alle due donne, colpite da eventi drammatici in un tranquillo giorno di festa. La comunità si stringe intorno ai familiari, ricordando le due donne e il loro legame, ora unito nella memoria e nel rispetto.

Volti commossi, ancora increduli per la doppia enorme tragedia che ha colpito in un tranquillo pomeriggio di Santo Stefano la famiglia Giusti: in molti hanno voluto essere presenti nella chiesa della Vergine, ieri pomeriggio, per portare l’ultimo saluto a Liliana Podestà di 87 anni e a Laura Mecheri di 58, le due donne, suocera e nuora, che hanno perso la vita in località lo Sperone, la prima investita sulla Statale Fiorentina mentre attraversava la strada per rientrare a casa, e la nuora sullo stesso luogo dell’incidente, vittima di un malore. I due feretri, portati insieme in chiesa nel silenzio composto dei presenti, sono stati posti l’uno accanto all’altro davanti all’altare, estrema testimonianza "del cammino che le nostre sorelle hanno fatto insieme nella vita – ha detto durante l’omelia il parroco don Sebastiano Nawej Mpoy che ha officiato la messa- fianco a fianco sostenendosi, compagne nel viaggio terreno e ora compagne nel viaggio verso il Padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suocera e nuora morte. Due feretri in chiesa: "Unite fino alla fine. Ora vi vegliano dall’alto" Leggi anche: Si affaccia alla finestra e vede la suocera che viene investita da un’auto, nuora ha un malore: morte due donne di 87 e 59 anni Leggi anche: Insieme per l’ultimo saluto. L’addio a Liliana e Laura, suocera e nuora morte per Santo Stefano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Si affaccia alla finestra e vede la suocera che viene investita da un’auto, nuora ha un malore: morte…; Suocera e nuora morte a Pistoia, si indaga per omicidio stradale. Nessuna autopsia sui corpi di Laura e Liliana; Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe; Pistoia, il grido di Laura che assiste dalle finestre: «Hanno travolto mia suocera». Poi il malore, e muore anche lei. Suocera e nuora morte. Due feretri in chiesa: "Unite fino alla fine. Ora vi vegliano dall’alto" - La città si è stretta attorno alla famiglia Giusti, colpita da uno strazio senza fine. lanazione.it

Si affaccia alla finestra e vede la suocera che viene investita da un’auto, nuora ha un malore: morte due donne di 87 e 59 anni - Due donne sono morte a Pistoia: un'87enne investita e la nuora di 59 anni stroncata da un malore dopo aver assistito alla scena ... ilfattoquotidiano.it

Dramma a Pistoia, donna travolta e uccisa da un’auto: la nuora assiste all’incidente, si sente male e muore - Due donne, suocera e nuora, sono morte a poche ore di distanza a Pistoia nel tardo pomeriggio di venerdì 26 dicembre ... fanpage.it

I funerali di suocera e nuora: la prima morta investita, la seconda per malore vedendo l’incidente. Il lutto di una città x.com

Una accanto all'altra. Così la chiesa della Vergine a Pistoia ha dato l'ultimo saluto a Liliana e Laura, suocera e nuora, morte a pochi minuti di distanza l'una dall'altra la sera di Santo Stefano - facebook.com facebook

