Suo nipote ha avuto un incidente | truffatori incastrati grazie alla videosorveglianza
A Roccagorga, le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare e arrestare due truffatori che avevano tentato di ingannare una famiglia con uno dei metodi più diffusi. Grazie alle immagini catturate, le forze dell’ordine sono riuscite a smascherare le loro manovre e a prevenire ulteriori raggiri. Questo episodio evidenzia l’importanza delle telecamere di sorveglianza come strumento di tutela e sicurezza nel territorio.
Truffatori incastrati grazie alle telecamere di videosorveglianza. E’ accaduto a Roccagorga dove, proprio grazie agli occhi elettronici presenti sul territorio, è stato possibile arrestare i malviventi che hanno tentato di raggirare una famiglia con uno dei trucchi più utilizzati, quello del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: "Suo figlio e suo nipote hanno avuto un grave incidente, servono soldi": falso carabiniere e avvocato truffano "nonnina"
Leggi anche: I truffatori dicevano alle vittime che un nipote aveva causato un incidente e serviva una cauzione per liberarlo. E loro pagavano
