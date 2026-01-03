Suo nipote ha avuto un incidente | truffatori incastrati grazie alla videosorveglianza

A Roccagorga, le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare e arrestare due truffatori che avevano tentato di ingannare una famiglia con uno dei metodi più diffusi. Grazie alle immagini catturate, le forze dell’ordine sono riuscite a smascherare le loro manovre e a prevenire ulteriori raggiri. Questo episodio evidenzia l’importanza delle telecamere di sorveglianza come strumento di tutela e sicurezza nel territorio.

