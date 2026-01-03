Il 3 gennaio 2026, Summonte ospiterà la “Cena alla Torre”, un evento organizzato dalla Pro Loco Submontis. La manifestazione si svolgerà nella storica Torre Angioina, uno dei simboli del borgo, offrendo un’occasione per vivere un momento di convivialità e valorizzare il patrimonio locale. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale del paese, richiamando residenti e visitatori interessati a scoprire le peculiarità di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Sabato 3 gennaio 2026, a Summonte, uno dei Borghi più Belli d’Italia, la Pro Loco Submontis propone “Cena alla Torre”, un evento speciale presso la storica Torre Angioina del paese.La serata sarà animata da musica e momenti di divertimento, offrendo ai partecipanti l’occasione di celebrare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Summonte, la Pro Loco Submontis organizza la “Cena alla Torre”

Leggi anche: E Zoc ad Nadel, stasera cena con la Pro loco. Domani tocca all’Avis

Leggi anche: Attimis, ultima camminata con il Consorzio Pro Loco Torre Natisone

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Summonte, la Pro Loco Submontis organizza la “Cena alla Torre”; A Summonte un pomeriggio di favole per i più piccoli.

Pro Loco "Submontis": un nuovo capitolo per la comunità di Summonte - Ieri, 21 agosto 2023, si è tenuta l’assemblea che ha segnato un momento di grande significato per la comunità di Summonte. orticalab.it

Nasce la nuova Pro Loco “Submontis” - L’assemblea costituente ha eletto il consiglio direttivo, composto da figure impegnate e motivate nel contribuire attivamente alla crescita della comunità e alla ... irpinianews.it

Pro Loco "Submontis": un nuovo capitolo per la comunità di Summonte - La denominazione scelta, "Submontis", richiama alla mente l'essenza stessa di Summonte, un luogo che si erge con orgoglio tra le colline. ottopagine.it

Aspettando Natale a Summonte - | : . - () Una serata speciale per celebrare insieme l'arrivo del Natale! - facebook.com facebook