Sulla Ue Ratzinger la pensava come Trump
Nel suo ultimo libro postumo, Dio è la vera realtà, Benedetto XVI riflette sulle sfide dell’Europa e sulla sua direzione futura. Attraverso le omelie degli anni del suo pontificato, emerge una visione critica e profonda, che richiama alcune posizioni politiche di figure come Trump. Questa riflessione offre uno spunto per comprendere le tensioni e le prospettive di un continente in continuo mutamento.
Nell’ultimo libro postumo di Benedetto XVI, Dio è la vera realtà (LEV), che raccoglie le omelie degli anni del papato emerito, c’è una cupa profezia sull’Europa. La vedremo. Prima ricordiamo che nel 2025 è scoppiata una battaglia epocale fra Usa e Ue. Ha tre fronti. Quello economico è dovuto anzitutto al gigantesco surplus commerciale della Germania che la Casa Bianca contesta da anni. Lo scontro politico riguarda la guerra ucrainorussa che Trump vuole far finire, mentre la UE - sintonizzata con il vecchio establishment Dem di ObamaBiden – è sempre più coinvolta, ma senza un piano né una prospettiva, se non, alla fine, una guerra mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
