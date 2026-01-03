Sudafrica-Camerun Coppa d’Africa 04-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Sudafrica e Camerun, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si terrà il 4 gennaio alle ore 20:00. Una sfida equilibrata tra due nazionali dal potenziale simile, con formazioni da analizzare attentamente. In questo articolo troverai le formazioni probabili, le quote e i principali pronostici per questa partita.

Continua la rassegna degli ottavi di finale di coppa d'Africa con il Camerun che affronta il Sudafrica in una sfida decisamente molto equilibrata. I bafana bafana hanno trovato il secondo posto nel girone grazie alla vittoria nella rocambolesca gara contro lo Zimbabwe, con il rigore nel finale trasformato da Appolis a decidere la sfida. Squadra che conferma la sua crescita e che è attesa al primo grande . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

