Sud chiama Nord De Luca | Non voglio incarichi perché devo occuparmi di un nuovo progetto

De Luca annuncia di voler lasciare incarichi politici per dedicarsi a un nuovo progetto, che va oltre il suo partito, Sud chiama Nord. Pur confermando l’impegno con il partito a livello nazionale, sottolinea l’intenzione di concentrarsi su una iniziativa più vasta, specifica per la Sicilia. La scelta riflette un cambiamento di focus e una volontà di ampliare il proprio impegno, mantenendo comunque un ruolo nel panorama politico nazionale.

“Il mio partito nazionale rimane Sud chiama Nord, ma io da oggi mi occuperò di altro, porterò avanti un progetto ancora più ampio che va oltre i partiti qui in Sicilia. Un progetto più strategico, a cui daremo vita con il centro studi Ti Amo Sicilia. E lo vedrete già a Caltagirone nella tre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

