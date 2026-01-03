Successo del laboratorio di ceramica

Il laboratorio di ceramica presso la scuola d’arti e mestieri Bufalini ha offerto un’esperienza di approfondimento sulla lavorazione della terra e la creazione di maschere. Attraverso tecniche tradizionali e manuali, i partecipanti hanno potuto esplorare le potenzialità espressive della ceramica in un contesto educativo e creativo. Un’occasione per conoscere meglio i materiali e le metodologie di questo antico mestiere.

È stata la magia della terra modellata a mano ad aver scandito alla scuola d'arti e mestieri Bufalini un laboratorio di ceramica dedicato al tema della maschera. L'iniziativa ha saputo coinvolgere cittadini e appassionati in un'esperienza creativa unica ed era promossa nell'ambito del circuito " Le Strade della Ceramica in Umbria ". Le aule della scuola sono state trasformate in un ponte tra l'antica tradizione artigiana e la comunità locale. Sotto la direzione delle ceramiste Simona Baldelli e Fanette Cardinali, i partecipanti hanno appreso le tecniche di base, dalla preparazione dell'impasto alla modellazione a mano libera.

Grottaglie si conferma capitale internazionale della ceramica con il successo della Christmas Edition del Festival promosso da APS Nura. - Importante la ricaduta economica e culturale per la città, valorizzata anche attraverso le passeggiate storiche curate dalla Pro Loco Grottaglie. giornaledipuglia.com

’Il Faro di Corzano’, successo dei lavori di ceramica e acquerello - L'Associazione Il Faro di Corzano ha partecipato al FestinVal con uno stand, mostrando i lavori di ceramica e acquerelli realizzati dagli allievi dei laboratori. ilrestodelcarlino.it

Laboratorio di ceramica

Torna “Il mondo incantato di Vera”! Dopo il grande successo della scorsa edizione, il laboratorio creativo più amato dai bambini torna in Val Formazza con una nuova giornata tutta da vivere “Bimbi a Colori” è un laboratorio pensato per stimolare - facebook.com facebook

