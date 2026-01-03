Stupefacenti sequestrate dai carabinieri a Napoli 376 dosi

Sequestrate dai carabinieri di Napoli 376 dosi di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un’attività di contrasto alla droga nel territorio, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabili e approfondire le reti di distribuzione. Le indagini continueranno per identificare il pusher e assicurarlo alla giustizia, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la legalità nella zona.

In seguito al sequestro degli stupefacenti, proseguono le indagini per individuare il pusher che l’avrebbe rivenduta. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto in un seminterrato 376 dosi di stupefacenti, pronte per essere smerciate. Erano custodite in un borsello, in una palazzina di via Claudio Miccoli. Carcere di Poggioreale: tenta di consegnare droga al . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stupefacenti, sequestrate dai carabinieri a Napoli 376 dosi Leggi anche: Napoli: 376 dosi di droga pronte per lo spaccio: trovate nel seminterrato di una palazzina Leggi anche: Carabinieri in azione: sequestrate dosi di cocaina, hashish e marijuana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Droga Avellino, domiciliari per Michele Longo: la decisione del Riesame; Terni, multa da 5.000 euro a una donna sorpresa dai carabinieri alla guida di un suv ma con la patente revocata; Ricercato per spaccio di droga, Carabinieri lo trovano su una barca pronto alla fuga; Napoli, sfuggì ad arresto in carcere per droga: rintracciato dai carabinieri su una barca. Sequestrate a Napoli dai carabinieri 376 dosi di stupefacenti - I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto in un seminterrato 376 dosi di stupefacenti, pronte per essere smerciate. ansa.it

Spaccio di droga a Napoli, sequestrate 376 dosi di stupefacenti - I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto in un seminterrato 376 dosi di stupefacenti, pronte per essere smerciate. msn.com

Napoli, blitz al Connolo: sequestrate 376 dosi di stupefacenti - La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre proseguono le indagini per individuare il pusher o i responsabili dello stoccaggio, che avrebbero dovuto rifornire le piazze di spaccio dell’area or ... cronachedellacampania.it

Sequestrate a Napoli dai carabinieri 376 dosi di stupefacenti. Erano custodite in un borsello rinvenuto in un seminterrato #ANSA x.com

